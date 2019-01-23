В зимнем Кубке Лиги Чемпионов Бизнеса фаворитам сильно потрепали нервы

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-23T15:05:08+03:00

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В спорткомплексе «Центральный» прошли четыре игры третьего тура Зимнего Кубка Лиги Чемпионов Бизнеса по мини-футболу.

ГК «Русский Аппетит» в матче с «Автомиром» в дебюте пропустил три гола. Однако «кондитеры» сумели перехватить инициативу. И в итоге вырвали победу – 8:4. А в игре «Сбербанка» с «Канцлером» за четыре минуты до финального свистка была ничья 3:3. В итоге банкиры, бывшие фаворитами в этом матче все же одолели «пивоваров» - 6:3. Капитан «Сбербанка» Владимир Куличенко оформил хет-трик.

В двух других матчах особой борьбы не получилось. «Нижнедевицкавтодор» разгромил «Росавтодор» со счетом 10:3. А «Воронежский Механический Завод» «всухую» победил «АТОС» - 4:0.