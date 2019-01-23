2019-01-23T15:05:08+03:00
Спорт

В зимнем Кубке Лиги Чемпионов Бизнеса фаворитам сильно потрепали нервы

«Сбербанку» и «Русскому аппетиту» с большим трудом удалось добиться победы
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Третий тур зимнего Кубка получился интересным.Третий тур зимнего Кубка получился интересным.Фото: предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

В спорткомплексе «Центральный» прошли четыре игры третьего тура Зимнего Кубка Лиги Чемпионов Бизнеса по мини-футболу.

ГК «Русский Аппетит» в матче с «Автомиром» в дебюте пропустил три гола. Однако «кондитеры» сумели перехватить инициативу. И в итоге вырвали победу – 8:4. А в игре «Сбербанка» с «Канцлером» за четыре минуты до финального свистка была ничья 3:3. В итоге банкиры, бывшие фаворитами в этом матче все же одолели «пивоваров» - 6:3. Капитан «Сбербанка» Владимир Куличенко оформил хет-трик.

В двух других матчах особой борьбы не получилось. «Нижнедевицкавтодор» разгромил «Росавтодор» со счетом 10:3. А «Воронежский Механический Завод» «всухую» победил «АТОС» - 4:0.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку
К юбилею Победы в Воронежской области отремонтируют все воинские мемориалы
В воронежских школах на карантин закрыты 12 классов
В центре Воронежа пикет геев и лесбиянок начнется внезапно
В Воронеже вновь будут ловить водителей, не пропускающих пешеходов на переходах
Воронежец опозорился в магазине Ялты
Воронежцы пожаловались на водителя маршрутки едва не сбившего ребенка
В Воронеже рассказали о новых мошенниках, приглашающих на «элитное мероприятие»
В Воронеже закрыли кафе за найденные в салате кишечные палочки
В Воронежской области 13 компаний вошли в список наиболее крупных должников за газ
Воронежцы пережили самую холодную ночь этой зимы
В Воронеже домушник, находившийся в федеральном розыске, прятался у знакомых
Под Воронежем «пятерка» устроила ДТП для двух иномарок: двое раненых
В Воронежской области прокуроры закрыли опасную газовую заправку