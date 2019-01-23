Продюсер продолжения мультика "Волки и овцы": Максима Матвеева выбрали для озвучки не потому, что он муж Боярской!"

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-23T14:41:45+03:00

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24 января в кинотеатрах страны стартует мультфильм «Волки и овцы: Ход свиньеи » - продолжение истории дружбы хищников и травоядных, созданной воронежской студией Wizart Animation по оригинальному сценарию.

Первая часть фильма «Волки и овцы: бе-е-зумное превращение», вышедшая в 2016 году, стала очень популярной как в России, так и среди зарубежных зрителей. Два с половиной года мультипликаторы придумывали новые приключения для героев. В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец (где хищники занимаются рыбалкой и не покушаются на травоядных) появляются неожиданные гости. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. В мультике понятным для детей языком затрагиваются темы объединения и толерантности - в картине, к примеру, появляется чернокожая овечка.

кадр из мультика, Wizart Animation

- Главное, что отстаивает лидер объединенного городка волков и овец, - это мирное сосуществование всех видов животных. Кредо Серого - защищать каждого независимо от того, какую шкуру он носит. Признаться, персонаж темной овечки вызвал некоторые сложности: прокатчики в Европе попросили изменить цвет ее кожи. Мы объясняли, что это необычная, магическая, овца, она же превращается в крокодила, но нам сказали, что черная овца не может быть. Пришлось в версии для проката в Америке и Франции перекрасить ее из «загорелой» в фиолетовую. У нас в картинке порядка 50 слоев, сделать это было нетрудно, мы экспериментировали со всеми цветами, но в зеленом, например, она была похожа на зомби, - рассказал «Комсомолке» исполнительныи продюсер студии и сценарист фильма Владимир Николаев. - Вообще в этой истории больше магических спецэффектов, чем в первой, колдовство начинается уже с начала мультфильма. Обновили мы и внешний вид персонажей, они стали симпатичнее.

Продюсер Владимир Николаев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Елизавета Боярская снова озвучила волчицу Бьянку. Волк Серый заговорил голосом ее мужа Максима Матвеева. Причем, родственные связи тут не сыграли никакой роли, Матвеева выбрали совершенно случайно.

- Было слепое прослушивание голосов - по номерам аудиофайлов. Когда мы выбрали подходящий голос Серому, показали прокатчикам, а они говорят, так это же муж Боярской! - засмеялся Владимир Николаев. - Так что это судьба! А взаимодействие супругов пошло на пользу, они отыграли на озвучке идеально.

На картину потратили порядка 300 млн рублей, в том числе Фонда кино.

Мультик выходит в прокат одновременно и в России, и в Европе. Премьеру для родного города аниматоры устроили на два дня раньше. Пока продолжений «Волков и овец» не планируется. Если только не найдутся другие желающие студии поработать над франшизой. А Wizart Animation уже приступила к новым проектам - смешному ужастику «Гензель и Гретель» (планируется выпуск зимой 2020 года) и сказке Пушкина «Руслан и Людмила» (в планах премьера осенью 2021 года).