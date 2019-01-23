2019-01-23T14:36:21+03:00
Общество

В Воронеже за год подорожало загородное жилье

Рост составил 1,7%
Олег ИВАНОВ
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Если в конце 2017 года квадратный метр стоил 32 648 рублей, то спустя двенадцать месяцев уже 33 190 рублейЕсли в конце 2017 года квадратный метр стоил 32 648 рублей, то спустя двенадцать месяцев уже 33 190 рублейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru провели исследование динамики цен на загородную недвижимость в 78 крупных городах страны. Они анализировали период с декабря 2017 по декабрь 2018 года. Рост цен на загородную недвижимость отмечен в 55 городах и их окрестностях, снижение - в 23.

Так, сильнее всего выросли цены в Махачкале - на 7,2% и Иркутске - на 7,1%. Снизилась стоимость в Москве и подмосковных Химках: на 10% и 11,2%. В среднем рост цен на загородное жилье в крупных городах и их окрестностях составил 1,7%.

Воронежская область по стоимость жилья за чертой города заняла в рейтинге 30 место. Цены за исследуемый период выросли на 1,7%. Если в конце 2017 года квадратный метр стоил 32 648 рублей, то спустя двенадцать месяцев уже 33 190 рублей.

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