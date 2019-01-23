В Воронеже от угарного газа погибла женщина
Ее сын попал в больницу в тяжелом состоянии
Газом нужно пользоваться крайне осторожно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В среду, 23 января, очередная трагедия, связанная с угарным газом, случилась в доме № 1 на улице Депутатской. 52-летняя женщина, находившаяся в квартире, умерла. Ее 26-летнего сына с тяжелым отравлением забрали в больницу.
В службу 112 позвонил коллега по работе сына. Он зашел к мужчине и обнаружил его и мать лежащих без сознания, сообщили в ГО и ЧС по Воронежу.
Напомним, 16 декабря на улице Плехановской обнаружили трупы 28-летнего мужчины и 24-летней женщины. Они арендовали квартиру, не проветривали ее, и закрытые окна и работающая вентиляция спровоцировала приток угарного газа.