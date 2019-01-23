Сельский кайф: в Воронежской области накрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-23T13:55:05+03:00

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Калачеевские полицейские узнали, что в одном из домов села Пришиб устроили наркопритон. Стражи порядка нагрянули в гости к его хозяину, 59-летнему безработному мужчину, ранее судимого за кражу. Его задержали.

В отделе полиции мужчина признался, что с октября 2018-го до последнего времени давал у себя дома приют местным наркоманам, чтобы они кололись в относительном комфорте. За это сидящие на игле односельчане расплачивались алкоголем и продуктами.

Хозяина наркопритона отпустили под подписку о невыезде. Ему предстоит отвечать перед судом по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Учитывая криминальное прошлое, не исключено, что ему дадут по максимуму – четыре года тюрьмы.

Напомним, 8 июля 2017 года в Калаче 28-летний житель села Пришиб во дворе Дворца молодежи на улице Советской поссорился с 35-летним знакомым и зверски избил его руками и ногами. В итоге мужчина умер от тупой травмы живота, осложнившейся обильной потерей крови.

Надеемся, что не за горами новость, когда мы напишем о селе Пришиб что-нибудь хорошее.