80 тысяч рублей стоил разговор по телефону для жительницы Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-23T13:48:15+03:00

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Мы часто рассказываем истории, когда жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди. Но и те, кто помоложе, от попадания в ловушку не застрахован.

29-летняя жительница Павловского района взяла кредит в банке. Ей выдали карту, на которую следовало возвращать деньги. 12 января она положила туда 80 тысяч рублей. По странному совпадению, в тот же день ей позвонил мошенник, который представился сотрудником банка.

- Мужчина сообщил, что банковскую карту якобы пытаются взломать злоумышленники. Для отмены операции необходимо сообщить ему код, который придет в виде смс-сообщения, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

И девушку купилась! Через час ей позвонили уже настоящие сотрудники банка и рассказали, что 80 тысяч рублей были переведены с ее карты... В полиции говорят о заведении уголовного дела по статье "Мошенничество".

Наибольшее любопыство в этой истории вызывает способ, которым мошенники узнали о зачислении денег на карту. Неужели у них есть источник в банке?

Вот еще один интересный способ обмана. Мошенники "раздают" породистых щенят. О других распространенных схемах мошенничества читайте здесь и здесь.