2019-01-23T13:41:49+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают пропавшего мужчину с барсеткой

34-летний Михаил Бондарев уже более недели не выходил на связь с родственниками
Олег ИВАНОВ
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Фото поискового отряда Лиза АлертФото поискового отряда Лиза Алерт
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Активисты воронежского поискового отряда Лиза Алерт просят помочь в поиске 34-летнего Михаила Бондарева. 14 января мужчина вышел из дома. С тех пор о воронежце никто ничего не слышал. Родственники не знаю даже, что предположить, куда мог пропасть Михаил.

Приметы мужчины: рост 176 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые.

В день исчезновения Михаил Бондарев был одет в темно-коричневую дубленку, синие джинсы, зимние кроссовки с мехом и темную шапку. С собой у него также была сумка-барсетка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила Бондарева, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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