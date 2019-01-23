В Воронеже разыскивают пропавшего мужчину с барсеткой

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-23T13:41:49+03:00

34-летний Михаил Бондарев уже более недели не выходил на связь с родственниками

Изменить размер текста: A A

Активисты воронежского поискового отряда Лиза Алерт просят помочь в поиске 34-летнего Михаила Бондарева. 14 января мужчина вышел из дома. С тех пор о воронежце никто ничего не слышал. Родственники не знаю даже, что предположить, куда мог пропасть Михаил.

Приметы мужчины: рост 176 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые.

В день исчезновения Михаил Бондарев был одет в темно-коричневую дубленку, синие джинсы, зимние кроссовки с мехом и темную шапку. С собой у него также была сумка-барсетка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила Бондарева, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.