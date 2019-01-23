Разваливающийся мост в Воронежской области все-таки отремонтируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-23T13:34:11+03:00

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В 2019 году запланированы комплексные восстановительные работы автомобильного моста в селе Приволье Семилукского района. О его предаварийном состоянии местные жители уже давно жалуются активистам ОНФ.

В поселок, состоящий из 100 домов, ведет единственная асфальтированная дорога – как раз она и проходит через автомобильный мост. Он построен над рекой Трещевкой. Альтернативные дороги без твердого покрытия можно использовать только в летнее время.

После обращения общественников в региональный департамент транспорта и автомобильных дорог было проведено обследование и частичный ремонт путепровода. Однако это лишь малая часть необходимых работ.

- Последние несколько лет мост активно используется местными сельхозпредприятиями. В период уборки сахарной свеклы ее вывозят с полей на 40-тонных грузовиках с прицепами. При этом путепровод рассчитан на движение транспорта с нагрузкой на ось не более 20 тонн и ни разу капитально не ремонтировался, – констатировал активист ОНФ в Воронежской области Алексей Бурданцев.

Между железобетонными плитами образовались сквозные дыры, через которые дождевая вода размывает несущие конструкции. В нескольких местах обрушились плиты пешеходных дорожек. Ограждение путепровода сильно шаталось от легкого нажатия. Чтобы не сорваться вниз, жители села были вынуждены выходить на проезжую часть.

Администрация Медвеженского поселения с 2014 года несколько раз обращался в региональный департамент транспорта и автомобильных дорог с просьбой запланировать восстановление путепровода. В ответ поступали отказы – в региональном бюджете, якобы, не было средств.

Теперь же специалисты регионального департамента транспорта и автомобильных дорог зафиксировали дефекты полотна проезжей части, сопряжения моста с насыпью подходов, тротуарных блоков, защитных ограждений. За обследованием последовало решение оперативно устранить наиболее опасные для пешеходов дефекты.