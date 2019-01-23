2019-01-23T13:29:02+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области вернулся с корпоратива и избил жену

Та не смогла ему объяснить, откуда дома взялись чужие вещи
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Звонок в дежурную часть поступил из больницыЗвонок в дежурную часть поступил из больницыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В конце декабря прошлого года в Калачеевском районе 32-летняя женщина попала в больницу с тяжелыми травмами. Женщина рассказала, что ее избил муж. Полицейские бросились по адресу, где проживает семья. 32-летнего мужчину задержали.

Тот раскрыл стражам порядка душу. Он рассказал, что супруга в последнее время очень уж полюбила алкоголь. Женщина часто уходила из дома и устраивала скандалы.

В тот вечер мужчина вернулся с работы пораньше - собирался на новогодний корпоратив. Жены дома не было. Зато были окурки и пустые бутылки на полу, а также чьи-то вещи на отопительном котле. На звонки супруга не ответила. Тогда мужчина плюнул и пошел на праздник. После корпоратива он снова застал жену в нетрезвом виде.

- На вопросы о том, что происходило, пока он был на работе, и кому принадлежат вещи, женщина отвечала дерзко и с ухмылкой. Это вывело мужчину из равновесия, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Он ударил жену кулаком по голове. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" ему грозит до восьми лет заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продюсер продолжения мультика "Волки и овцы": Максима Матвеева выбрали для озвучки не потому, что он муж Боярской!"
В Воронеже за год подорожало загородное жилье
В Воронеже от угарного газа погибла женщина
Сельский кайф: в Воронежской области накрыли наркопритон
80 тысяч рублей стоил разговор по телефону для жительницы Воронежской области
В Воронеже разыскивают пропавшего мужчину с барсеткой
Разваливающийся мост в Воронежской области все-таки отремонтируют в 2019 году
Марат Башаров покажет воронежцам любовь по интернету
Под Воронежем нашли древний клад
В Воронеж со спектаклем приедут Игорь Скляр и Татьяна Васильева
В Воронеже на улице Артамонова кто-то своровал 24 крышки люков
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
МЧС: на Воронеж идет метель
В Воронежской области на складе оборвался трос с грузом: задавило рабочего
Воронежцам покажут древних бобров