Житель Воронежской области вернулся с корпоратива и избил жену

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-23T13:29:02+03:00

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В конце декабря прошлого года в Калачеевском районе 32-летняя женщина попала в больницу с тяжелыми травмами. Женщина рассказала, что ее избил муж. Полицейские бросились по адресу, где проживает семья. 32-летнего мужчину задержали.

Тот раскрыл стражам порядка душу. Он рассказал, что супруга в последнее время очень уж полюбила алкоголь. Женщина часто уходила из дома и устраивала скандалы.

В тот вечер мужчина вернулся с работы пораньше - собирался на новогодний корпоратив. Жены дома не было. Зато были окурки и пустые бутылки на полу, а также чьи-то вещи на отопительном котле. На звонки супруга не ответила. Тогда мужчина плюнул и пошел на праздник. После корпоратива он снова застал жену в нетрезвом виде.

- На вопросы о том, что происходило, пока он был на работе, и кому принадлежат вещи, женщина отвечала дерзко и с ухмылкой. Это вывело мужчину из равновесия, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Он ударил жену кулаком по голове. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" ему грозит до восьми лет заключения.