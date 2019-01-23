2019-01-23T13:17:16+03:00
Звезды

Марат Башаров покажет воронежцам любовь по интернету

Он приедет на гастроли с Анной Банщиковой в середине февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Марат Башаров.Марат Башаров.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Марат Башаров и Анна Банщикова привезут воронежцам комедию про любовь.

Сегодня знакомство по интернету - дело обыденное. Миллионы одиноких людей ищут свои половинки в самых различных социальных сетях. Письма и фото, репосты и лайки летят по всему миру от виртуально знакомых друг с другом людей в поисках счастья и любви.

Герои спектакля «Любовь. Собак@ Точка. RU» долго общались в интернет-сетях, пока, наконец-то, не решились познакомиться лично. Успешная бизнес-вумен в сфере недвижимости и известный пластический хирург - разве они не созданы друг для друга?

Спектакль покажут в ВКЗ 17 февраля в 19.00 (12+).

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