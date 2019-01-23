Под Воронежем нашли древний клад

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-23T13:14:09+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» сообщили о том, что в Новой Усмани на улице Школьной нашли клад. Автор поста Борис Собакин сообщил, что в этом месте проходило древнее русло реки Усманка. В кладе более 300 полновесных русских золотников. Это одна из самых крупных находок подобного рода, обнаруженных в Воронежской области.

Ссылаясь на воронежского ученого-археолога Сергея Соловьева, Борис Собакин утверждает, что находка относится ко времени правления легендарного первого воеводы Воронежа Семена Сабурова. По одной из версий, клад мог принадлежать знаменитому донскому атаману Хохлачу. Он пытался набегом взять Воронеж, но был разбит ополчением Сабурова на реке Курлак.

Автор поста утверждает, что находки направили для изучения в ВГУ. Однако в госуниверситете сообщили, что пока ничего о кладе не слышали.