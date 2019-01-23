2019-01-23T13:06:35+03:00
Звезды

В Воронеж со спектаклем приедут Игорь Скляр и Татьяна Васильева

Артисты привезут постановку "Суп из канарейки"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Игорь Скляр.Игорь Скляр.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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13 февраля в Воронеж со спектаклем "Суп из канарейки" приедут известные артисты Татьяна Васильева и Игорь Скляр.

Как известно, большинство женщин считают гражданский брак не слишком надежной семейной гаванью. И, напротив, подавляющее большинство мужчин почему-то придерживаются прямо противоположного мнения.

Герои спектакля «Суп из канарейки» прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут и у героев еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь…

Спектакль покажут в ВКЗ 13 февраля в 19.00.

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