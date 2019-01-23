В Воронеж со спектаклем приедут Игорь Скляр и Татьяна Васильева
13 февраля в Воронеж со спектаклем "Суп из канарейки" приедут известные артисты Татьяна Васильева и Игорь Скляр.
Как известно, большинство женщин считают гражданский брак не слишком надежной семейной гаванью. И, напротив, подавляющее большинство мужчин почему-то придерживаются прямо противоположного мнения.
Герои спектакля «Суп из канарейки» прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут и у героев еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь…
Спектакль покажут в ВКЗ 13 февраля в 19.00.
к