В Воронеже на улице Артамонова кто-то своровал 24 крышки люков

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-23T13:05:30+03:00

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В нашем городе участились случаи «исчезновения» крышек колодцев. За 10 дней в «РВК-Воронеж» поступило более 40 сообщений об открытых колодцах. Чаще всего пропажи случались на Левом берегу.

Первенство в «исчезновении» крышек люков принадлежит улице Артамонова, на которой вокруг ряда домов исчезли сразу 24.

- Если раньше у этого явления наблюдалась сезонность - как правило, это происходило перед праздниками. То в этом году скачок пришелся на период после новогодних каникул. Исчезают в основном чугунные крышки, но зафиксированы и факты пропажи полиэтиленовых. Мы направили обращение в правоохранительные органы с просьбой провести рейдовые мероприятия по пунктам сдачи металла. Возможно, удастся обнаружить пропажу там, - рассказал начальник отдела экономической безопасности ООО «РВК-Воронеж» Виктор Колесов.

В 2018 году вору, стащившему крышку люка, пришлось продать транспортное средство, чтобы выплатить ущерб. За такую кражу, как и за любую другую, предусмотрена уголовная ответственность.

В случае обнаружения канализационного или водопроводного колодца без крышки, жители города могут обращаться в ООО «РВК-Воронеж» по телефону: (473) 206-77-07 (круглосуточно).