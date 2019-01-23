МЧС: на Воронеж идет метель

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-23T13:02:10+03:00

Будет не только снежно, но и ветрено Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Завтра, 24 января, в Воронеже и области ожидается сильная метель. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Неблагоприятные погодные условия продержатся с 0.00 до 15.00. Помимо сильного снегопада ожидается усиление юго-восточного ветра до 18 м/с.

В МЧС напоминают, что прятаться от сильного ветра около стен домов - плохая идея. С крыш может падать шифер и лед. Остановки общественного транспорта, рекламные конструкции, деревья тоже опасны.

- Обращаемся к автолюбителям с просьбой ознакомится с прогнозом погоды и, в случае проявления гололедицы, особенно внимательно соблюдать правила вождения, - говорят в ГУ МЧС по Воронежской области. - Если это возможно, откажитесь от поездки.