В Воронежской области на складе оборвался трос с грузом: задавило рабочего

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-23T13:04:55+03:00

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"Нарушение требований охраны труда" - по этой статье завели уголовное дело Следственные органы Следственного комитета по Воронежской области после ЧП в Борисоглебске.

В октябре прошлого года на складе одного из местных предпринимателей шли разгрузочные работы. Внезапно оборвался трос кран-балки. При падении металлопрофиля получил травмы 37-летний грузчик.

- По данным судебно-медицинской экспертизы, полученные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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