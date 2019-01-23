2019-01-23T13:04:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области на складе оборвался трос с грузом: задавило рабочего

37-летний мужчина получил травмы
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

"Нарушение требований охраны труда" - по этой статье завели уголовное дело Следственные органы Следственного комитета по Воронежской области после ЧП в Борисоглебске.

В октябре прошлого года на складе одного из местных предпринимателей шли разгрузочные работы. Внезапно оборвался трос кран-балки. При падении металлопрофиля получил травмы 37-летний грузчик.

- По данным судебно-медицинской экспертизы, полученные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воронеже обрушился склад: под бетонной плитой погиб 27-летний парень. Молодой человек пытался выпилить кусок металлической балки. (Читать далее.)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продюсер продолжения мультика "Волки и овцы": Максима Матвеева выбрали для озвучки не потому, что он муж Боярской!"
В Воронеже за год подорожало загородное жилье
В Воронеже от угарного газа погибла женщина
Сельский кайф: в Воронежской области накрыли наркопритон
80 тысяч рублей стоил разговор по телефону для жительницы Воронежской области
В Воронеже разыскивают пропавшего мужчину с барсеткой
Разваливающийся мост в Воронежской области все-таки отремонтируют в 2019 году
Житель Воронежской области вернулся с корпоратива и избил жену
Марат Башаров покажет воронежцам любовь по интернету
Под Воронежем нашли древний клад
В Воронеж со спектаклем приедут Игорь Скляр и Татьяна Васильева
В Воронеже на улице Артамонова кто-то своровал 24 крышки люков
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
МЧС: на Воронеж идет метель
Воронежцам покажут древних бобров