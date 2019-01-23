Воронежцам покажут древних бобров

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-23T12:31:30+03:00

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В ДК «Шинник» воронежцы смогут познакомиться с древними и современными бобрами - на выставке «Бобр - живой современник мамонта». Это совместный проект Воронежского заповедника и музея-заповедника «Костенки». Выставку уже показывали и в Костенках и в Музее природы заповедника. В 2018 году ее посетили около 13 тысяч человек.

Экспозиция представляет все о бобре - от древности до современности.

- В каменном веке «главный» обитатель Воронежского заповедника был одним из объектов охоты древних жителей. Археологи не единожды находили в Костенках кости доисторических бобров. На стоянках эпохи верхнего палеолита эксперты находили бивни мамонта, на которых был выгравирован шестигранный орнамент - точная копия рисунка чешуи бобрового хвоста. Специалисты музея-заповедника «Костенки» считают, что это были священные предметы рода, тотемом которого являлся бобр, - сообщили организаторы.