2019-01-23T12:48:50+03:00
Общество

Очевидец: в Воронеже горят и воняют иловые карты

Жителям Юго-Западного района опять впору ходить в противогазах [фото]
Яков СТРОГОВ
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Перспективы устранения вони на левом берегу туманны.Перспективы устранения вони на левом берегу туманны.Фото: Инстаграм, @sidenko
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В паблике «Типичный Воронеж» появился пост, свидетельствующий о том, что проблема вони в Левобережном районе по-прежнему не решена. По словам очевидца, на Левобережных очистных сооружениях (ЛОС) постоянно что-то жгут. И когда ветерок подует оттуда, амбре с иловых карт, куда собираются канализационные отходы, такое невыразимое, что впору противогаз надевать.

У специалистов ЛОС своя версия:

- Идет не дым, а пар. И не от нашего предприятия, а от фабрики «Воронежский бумажник». Там, насколько мы знаем, это нормальная практика, связанная со спецификой производства. У нас никакого неприятного запаха не наблюдается.

Напомним, ситуацию с вонью на Левом берегу недавно обсуждали на совещании в правительстве области. Учредитель ООО «ЛОС» Александр Тюрин заявил губернатору Воронежской области Александру Гусеву, что в 2019 году на Левобережных очистных сооружениях будет построен цех обезвоживания осадка. Это позволит сократить площадь иловых карт с 20 га до 0,2 га, что поможет не допустить очередного выброса вони оттуда.

- Сейчас провели предпроектное исследование, вскоре будем определять подрядчика, который будет строить этот цех, - добавил технический директор ООО «ЛОС» Сергей Поляк. - Объем работ не так велик. Поэтому надеемся, что новый цех появится к концу 2019 года.

Александр Тюрин также объяснил новую волну неприятного запаха на левом берегу.По его словам, была допущена ошибка при прогнозировании загруженности технологических линий в период их поочередного отключения в рамках реконструкции сетей. В итоге режим переключения линий повлек за собой ухудшение качества очистки сточных вод.

Помимо того, часть вины была возложена на бизнесменов, которые устраивают так называемые «залповые сбросы» - несанкционированные сливы в канализационные сети.

- Ситуация сейчас ненормальная, и ее исправлением нужно заняться в приоритетном порядке. Строительство цеха – это хорошо, но проблему запаха нужно решить и не допустить повторения, - сказал тогда Александр Гусев.

Губернатор поручил разработать комплекс технических мероприятий по решению проблемы неприятного запаха и представить ему на рассмотрение. Кроме того, он заявил о том, что надо проработать возможность совместной с правоохранительными органами работы по борьбе с несанкционированными сливами.

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