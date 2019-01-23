2019-01-23T12:33:46+03:00
Общество

Из-за сломанных «умных» светофоров в центре Воронежа образовался коллапс

Люди с трудом переходят перекресток, а машины крайне медленно проезжают сложный участок
Олег ИВАНОВ
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Автомобилистам приходится действовать опасно, чтобы проехать нужный участокАвтомобилистам приходится действовать опасно, чтобы проехать нужный участокФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Первые сообщения о том, что светофоры на пересечении двух проспектов – Труда и Московского – перестали работать, появились 23 января примерно в 11:40. Несмотря на то, что в целом в Воронеже в это время наблюдается достаточно спокойная обстановка, в этом конкретном месте возник настоящий коллапс.

Труднее всего приходится пешеходам, которым как-то нужно попытаться перебежать шесть полос: люди группируются и вместе маневрируют между автомобилями. Хотя и водителям не позавидуешь, благо сейчас еще не так много транспортных средств, но все равно скорость на данном участке упала до 5 км/ч, по данным сервиса Яндекс. Пробки.

Подчеркнем, что на месте уже работает ремонтная служба. Они «разбили» целую палатку у одного из светофоров и подключились к системе. В чем причина сбоя – специалисты не признались. На этом месте работают «умные» японские светофоры, но, видимо, они никак не могут привыкнуть к отечественным условиям.

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