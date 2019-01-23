2019-01-23T12:11:07+03:00
Общество

В Воронеже сбивают сосульки с крыш школ и детсадов

Технику бесплатно выделяют муниципальные предприятия по договорам
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Управа Ленинского района Воронежа поставила перед сотрудниками районного комбината благоустройства задачу в ближайшие дни очистить от снега и наледи карнизы всех муниципальных школ и детсадов. Технику для этих целей бесплатно выделяют по договорам городские предприятия и организации.

22 января сосульки сбили с кровель школ №12 и 63. Еще девять школ и 12 детсадов, по итогам мониторинга, также требуют очистки. По этим адресам отправится в среду техника МКП «Воронежгорсвет» и МКУ «ГАРС».

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