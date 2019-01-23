Переименование улиц в Воронеже поссорило горожан

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-23T11:09:06+03:00

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21 января мэрия Воронежа начала опрос на тему восстановления исторических названий улиц и переулков наравне с существующими. В администрации рассказали, что менять официальные документы, в которых указан адрес, не придется. Исторические названия нужны для привлечения в город туристов.

Надо отметить, что не все горожане приняли инициативу с распростертыми объятиями. К 23 января голосующие за присвоение улице 20-летия ВЛКСМ дополнительного названия "Поднабережная" оказались в меньшинстве. Как следует из комментариев, кто-то из противников идеи считает, что власти таким образом стараются стереть память об СССР, другие – что на изготовление табличек пойдут очень уж большие деньги (хотя менять указатели на двойные собираются во время очередного обновления, которое проходит регулярно).

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«Каждый уважающий себя город должен помнить свою историю»

Краевед и член комиссии по культурному наследию Ольга Рудева:

- Замечательная инициатива. Это пора было сделать давно. Надо сказать, что кое-где такие таблички уже висят. Для чего это нужно? Перед нами - тот случай, когда история города выходит нам навстречу. Мы узнаем, как назывались улицы, когда они создавались. В качестве потребителя легко представить ребенка:

- Мама, а почему улица Карла Маркса – еще и Старомосковская?

- Потому, деточка, что это была дорога из крепости на Москву.

- Из какой крепости?

- Которую построили, когда наш город основали.

- А что, когда-то нашего города не было?

И так далее, и так далее. Эти названия не возникали случайно. Таблички надо устанавливать, и не только на 22-х улицах. Каждый уважающий себя город должен помнить свою историю. Отмечу, что у нас мало информации для приезжих. Не каждый достанет смартфон и считает QR-код под каким-то памятником. Когда на табличках и старое, и новое название, как в Москве – город выглядит гораздо интересней.