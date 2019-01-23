Новые знакомые подвезли жительницу Воронежа домой за 79 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-23T10:40:03+03:00

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Жительница Воронежа поведала полицейским необычную историю. 32-летняя женщина пришла в кафе на улице Волгоградской и познакомилась там с приятной компанией: девушкой и ее друзьями. Все вместе веселились и выпивали.

Но наша героиня, похоже, перебрала. Когда новые знакомые увидели, что она почувствовала себя плохо, то предложили довезти ее домой. Наутро женщина пришла в себя и поняла, что лишилась мобильного телефона и 79 тысяч рублей.

Полицейские быстро отыскали подозреваемую - 29-летнюю даму. Она призналась, что уже в машине увидела, как из сумки женщины выпали кошелек и телефон.

- Желая проучить знакомую за излишне выпитое спиртное и вызывающее поведение, она спрятала найденное имущество, - передают ее слова в ГУ МВД по Воронежской области. - Ей грозит лишение свободы на пять лет.