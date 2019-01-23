Гараж не защитил "семерку" от огня в Воронеже

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-23T09:23:42+03:00

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Очередной автомобильный пожар случился этой ночью. 22 января в 23.22 в МЧС поступил вызов с улицы 45-й Стрелковой Дивизии. Загорелась "семерка", которая находилась внутри металлического гаража.

На место выехали две спецмашины и восемь пожарных. Выяснислось, что огонь возник под капотом автомобиля. С ним справились через 23 минуты после вызова. В ГУ МЧС по Воронежской области рапортуют, что пострадавших нет. Что стало причиной возгорания - поджог или неумелый ремонт - выяснят дознаватели.

Что интересно, другой автомобиль ВАЗ-2107 сгорел днем ранее на той же улице 45-й Стрелковой Дивизии. Огонь тоже появился под капотом.