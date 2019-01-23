2019-01-23T09:23:42+03:00
Происшествия

Гараж не защитил "семерку" от огня в Воронеже

С возгоранием боролись восемь сотрудников МЧС
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива МЧСФото из архива МЧС
Изменить размер текста:

Очередной автомобильный пожар случился этой ночью. 22 января в 23.22 в МЧС поступил вызов с улицы 45-й Стрелковой Дивизии. Загорелась "семерка", которая находилась внутри металлического гаража.

На место выехали две спецмашины и восемь пожарных. Выяснислось, что огонь возник под капотом автомобиля. С ним справились через 23 минуты после вызова. В ГУ МЧС по Воронежской области рапортуют, что пострадавших нет. Что стало причиной возгорания - поджог или неумелый ремонт - выяснят дознаватели.

Что интересно, другой автомобиль ВАЗ-2107 сгорел днем ранее на той же улице 45-й Стрелковой Дивизии. Огонь тоже появился под капотом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продюсер продолжения мультика "Волки и овцы": Максима Матвеева выбрали для озвучки не потому, что он муж Боярской!"
В Воронеже за год подорожало загородное жилье
В Воронеже от угарного газа погибла женщина
Сельский кайф: в Воронежской области накрыли наркопритон
80 тысяч рублей стоил разговор по телефону для жительницы Воронежской области
В Воронеже разыскивают пропавшего мужчину с барсеткой
Разваливающийся мост в Воронежской области все-таки отремонтируют в 2019 году
Житель Воронежской области вернулся с корпоратива и избил жену
Марат Башаров покажет воронежцам любовь по интернету
Под Воронежем нашли древний клад
В Воронеж со спектаклем приедут Игорь Скляр и Татьяна Васильева
В Воронеже на улице Артамонова кто-то своровал 24 крышки люков
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
МЧС: на Воронеж идет метель
В Воронежской области на складе оборвался трос с грузом: задавило рабочего
Воронежцам покажут древних бобров