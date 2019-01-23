2019-01-23T08:11:41+03:00
Общество

В Воронеже у "Гото Предестинации" легко провалиться под лед

Спасатели рассказали, где скрываются коварные промоины
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Любители зимней рыбалки нередко доставляют спасателям хлопотыЛюбители зимней рыбалки нередко доставляют спасателям хлопотыФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В городской службе спасения поделились данными о толщине льда на водохранилище. Замеры проводились 22 января. Выяснилось, что толщина колеблется от 10 до 30 см. При этом безопасный минимальный показатель для того, чтобы удержать одного человека - как раз 10 см.

Однако не все так просто. Спасатели предупреждают о промоинах. Таковые наблюдаются под всеми мостами (в меньшей степени - под Северным), а также железнодорожным мостом у Отрожки. Как видно по карте, есть "очаги" у Вогрэса, а также вокруг Петровского острова и прямо у "Гото Предестинации".

Фото: ГО и ЧС по Воронежу

Фото: ГО и ЧС по Воронежу

Упали под лед? Нужно широко раскинуть руки по его кромкам и постараться удержаться от погружения с головой. Без резких движений нужно выбираться на лед, наползая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги. Главная тактика - приноравливать тело для наиболее широкой площади опоры.

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