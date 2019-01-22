В Воронежской области разбойник, ставший водителем-пьяницей, отправится в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 19:50 2019-01-22T19:50:07+03:00

Водитель, предпочитающий ездить пьяным, подумает над своим поведением больше года в колонии строгого режима. Фото: из архива «КП»

Срок он получил в том числе и за то, что бегал от полиции по всему Черноземью

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Мировой суд Грибановского района вынес приговор 34-летнему мужчину, уже имевшего в прошлом срок за разбой и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

С сентября 2015-го по август 2017 года этого субъекта четыре раза останавливали инспекторы ДПС за пьяную езду. Горе-водила еще и отказывался дуть в трубочку.

31 августа грибановским полицейским в очередной раз сообщили, что бывший разбойник, вдрызг пьяный, выехал на улицу на мопеде «Рейсер». Гаишники его задержали. Проходить алкотест мужчина, как всегда, отказался. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Чтобы избежать ответственности за все свои прегрешения, мужчина целый год бегал от полиции по соседним областям. Однако прошлой осенью оперативники узнали, что он приехал в Воронеж. В главном городе области его и повязали. Грибановский районный суд посадил опасного водителя под домашний арест.

В ходе расследования уголовного дела рецидивист свою вину не признавал. Это не помешало мировому суду отправить его в колонию строгого режима на год и три месяца.