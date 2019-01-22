2019-01-22T19:27:25+03:00
Спорт

Безопасностью воронежского «Факела» начал заниматься настоящий полковник

Владимир Черномаз ранее руководил уголовным розыском на транспорте
Юрий КОЗЛОВ
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Владимир Черномаз.Владимир Черномаз.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Во вторник, 22 января, в «Факеле» назначили нового заместителя директора по безопасности. Вакантный после ухода Леонида Китаева пост занял Владимир Черномаз. Владимир Григорьевич - полковник полиции в отставке. До последнего времени он работал начальником отдела уголовного розыска Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

Напомним, это второе изменение в руководстве клуба за последние две недели. 10 января к работе приступил новый спортивный директор Сергей Егоров. Ранее занимавший эту должность Сергей Савченков стал его заместителем.

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