Синоптики предупредили воронежцев о сильном тумане

СЕГОДНЯ 19:08 2019-01-22T19:08:41+03:00

По прогнозам Гидрометцентра, он начнется с девяти вечера

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Желтый уровень опасности погоды объявили в Воронежской области синоптики Гидрометцентра России. В нашем регионе ожидается сильный туман. Его густая пелена, по прогнозам метеорологов, покроет Воронежскую область с 21.00. Туман, по их прикидкам, рассеется лишь в девять утра среды, 23 января.

Аналогичный уровень опасность синоптики прогнозируют еще в трех областях Центрального федерального округа: Белгородской, Курской и Орловской. А вот курянам и тамбовчанам повезло – там погода от нормы не отклоняется.