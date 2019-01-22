Воронежский «Буран» расторг контракты с тремя игроками

СЕГОДНЯ 18:44 2019-01-22T18:47:53+03:00

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Во вторник, 22 января, в «Буране» сообщили о том, что расторгнуты контракты с Айратом Мурзиным, Ильей Олоновым и Романом Коньковым. Причину такого решения подробно прокомментировал менеджер по спортивным операциям Михаил Бирюков:

- Эти действия были направлены на «оздоровление» команды. Что касается Олонова и Конькова – их приглашение в клуб было нашей ошибкой. Мы дали этим нападающим шанс, но они им не воспользовались.

Задачу выхода в плей-офф никто не снимал, а эти три хоккеиста - Мурзин, Олонов и Коньков нам здесь не помощники. Кроме нулевых спортивных показателей, у них большие проблемы с бытовой дисциплиной. Поэтому мы решили с ними расстаться.

Дозаявлять игроков мы уже не можем, но у нас есть молодежная команда в Россоши, откуда мы можем спустить ребят, которые хотят играть в хоккей и доказывать свою состоятельность. Кроме того, у нас еще есть наш шеф – московское «Динамо», которое в любой момент может прислать подкрепление.

Напомним, сейчас «ураганные» приходят в себе после серии выездных игр. Первый после солидного перерыва домашний матч пройдет 25 января, начало в 19.00. Соперник – воскресенский «Химик», идущий на 7 месте с 59 очками. У «Бурана» их, напомним 43, воронежская команда занимает 21 место. Отставание от 16-го, дающего права на матчи плей-офф, - шесть очков.