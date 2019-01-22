Александр Трубецкой - снова топ-менеджер воронежского ДСК

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-22T18:14:21+03:00

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Изменения в руководящем составе произошли в воронежском ДСК. В компанию решил вернуться ее недавний гендиректор Александр Трубецкой. Он покинул пост главы ДСК чуть больше полугода назад. Теперь Трубецкой заменит Виктора Андреева на посту заместителя генерального директора по строительству. Сейчас ДСК руководит Сергей Крючков, который по совместительству также является главой регионального Фонда капремонта.

У Александра Трубецкого тоже хватает дополнительной нагрузки. Он и депутат гордумы, и президент областной федерации хоккея. Впрочем, реальный пост в ДСК явно не помешает при решении законодательных и спортивных вопросов. А вот со свободным временем явно будет туго.