В Воронеже владельца топливной компании арестовали в зале суда

СЕГОДНЯ 17:35 2019-01-22T17:35:27+03:00

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Во вторник, 22 января, Ленинский районный суд принял решение об аресте владельца топливной компании.

Бизнесмена обвинили в мошенничестве в особо крупном размере в августе 2018 года. Под подозрение поймали владелец компании и три его менеджера. По версии следствия, они открыли в Липецкой и Тамбовской области две фирмы, сильно напоминающие бессмертные «Рога и копыта». Затем началась бумажная круговерть с продажей и перепродажей заправок. Подколов все эти «филькины грамоты», руководители топливной компании подали документы на возврат НДС на сумму 25 миллионов рублей. Афера была раскрыта.

Владелец топливной компании отдал налоговой назад эти 25 миллионов. Однако уголовное дело никто закрывать не стали, да это и невозможно по закону. Бизнесмена до суда отпустили под подписку о невыезде, однако тот ее не соблюдал. Следователи узнали, что предприниматель находится за границей, и поставили вопрос об изменении меры пресечения. Когда бизнесмен вернулся, его ждал неприятный сюрприз.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и принял решение об аресте предпринимателя до 8 февраля. Дальше уже все зависит от позиции представителей силовых структур. Если они посчитают нужным продлить арест, по этому поводу пройдет новое судебное заседание.