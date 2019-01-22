В Воронеже 20-летний иностранец делал «закладки» с наркотиками

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-22T17:06:22+03:00

Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы

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Накануне вечером в Коминтерновском районе полицейские заметили мужчину, который странно себя вел. Он заметно нервничал. Стражи правопорядка остановили его: оказалось, что мужчина прятал в карманах брюк 20 пакетиков с наркотиками.

В отделе полиции быстро удалось установить личность молодого преступника. Им оказался 20-летний уроженец одной из Республик Средней Азии. Парень признался, что делал «закладки» с наркотиками, которые потом должны были найти клиенты.

- Изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого подтвердилось, что оно является наркотическим средством – героин, массой 7,96 граммов, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело. Молодому иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы.