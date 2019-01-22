2019-01-22T16:45:04+03:00
Общество

В Воронежской области патологоанатом загонял в гроб за полмиллиона

Такую сумму он брал за выдачу мертвецов в относительно приличном виде
Юрий КОЗЛОВ
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Прокуратура Калачеевского района одобрила возбуждение полицейскими уголовного дела в отношении врача-патологоанатома местной больницы. Его обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере».

По данным прокурорской проверки, с декабря 2016-го по ноябрь 2017 года патологоанатом брал деньги за подготовку тела умершего человека к погребению и облачению его в похоронную одежду, а также за укладку в гроб. Между тем, по закону, все эти услуги должны предоставлять бесплатно. Всю эту, прямо скажем, неприятную работу он поручал санитару, а деньги, понятное дело брал сам. При этом патологоанатом заключал с родственниками договор на платные услуги от имени ООО «Золотое руно». Так что теперь отвертеться ему будет тяжело.

Всего врач «наварил» на мертвецах более 500 тысяч рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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