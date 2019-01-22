Водителей воронежских маршруток снова проверят гаишники

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-22T16:16:58+03:00

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Воронежские инспекторы ГИБДД проводят очередную проверку городских маршруток. Причина для рейда веская – увеличилось число ДТП с участием этого вида транспорта. За 2018 год было 75 аварий, в которых погиб один человек и ранены 95.

Во время проверок полицейские будут фиксировать нарушения правил, несоблюдение водителями режима отдыха и труда. Особое внимание будут уделять шоферам, возящих пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, а также с незарегистрированными изменениями в конструкции транспортных средств. На предмет этих безобразий маршрутки, в частности, будут проверять на конечных остановках.

Стражи порядка по традиции могут во время рейда переодеться в штатское – так что водителям, не видящим рядом погон, расслабляться не стоит. Проверки пройдут до 4 февраля.