2019-01-22T16:16:58+03:00
Общество

Водителей воронежских маршруток снова проверят гаишники

Нарушителям придется туго, как минимум, до 4 февраля
Юрий КОЗЛОВ
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Проверки проводят из-за увеличившегося количества ДТП.Проверки проводят из-за увеличившегося количества ДТП.Фото: из архива «КП»
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Воронежские инспекторы ГИБДД проводят очередную проверку городских маршруток. Причина для рейда веская – увеличилось число ДТП с участием этого вида транспорта. За 2018 год было 75 аварий, в которых погиб один человек и ранены 95.

Во время проверок полицейские будут фиксировать нарушения правил, несоблюдение водителями режима отдыха и труда. Особое внимание будут уделять шоферам, возящих пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, а также с незарегистрированными изменениями в конструкции транспортных средств. На предмет этих безобразий маршрутки, в частности, будут проверять на конечных остановках.

Стражи порядка по традиции могут во время рейда переодеться в штатское – так что водителям, не видящим рядом погон, расслабляться не стоит. Проверки пройдут до 4 февраля.

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