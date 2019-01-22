Борисоглебск стал самым заснеженным городом Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-22T16:20:12+03:00

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Вторая декада января выдалась в Воронеже непостоянной в плане погоды. Самым теплым оказался день 15 января (+1,5), а самым холодным – 13 января (-11,9). В целом, по оценкам синоптиков, декада оказалась теплее обычного.

В январе в Воронеже сильных снегопадов не было. Чего не скажешь о востоке области. Здесь, в Борисоглебске, 16 января выпало 16 мм осадков. В результате город стал самым заснеженным в Воронежской области и одним из лидеров среди городов всей Европейской России. Толщина снежного покрова в Борисоглебске достигла 70 сантиметров.

В Воронеже после недавней оттепели снежное покрывало осело на 7 сантиметров и на сегодня составляет около 40 см.