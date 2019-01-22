Воронежец забил до смерти приятеля во время попойки

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-22T15:49:00+03:00

Подозреваемый может сесть на 15 лет Фото: из архива «КП»

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Посиделки за бутылкой водки двух приятелей закончились смертью одного из них. 10 января мужчины собрались в квартире на Бульваре Победы. В ходе застолья между приятелями возникла ссора. Затем один из мужчин начал избивать другого руками по голове и туловищу. После этого вынес бесчувственную жертву в подъезд и вернулся домой.

Проходившие мимо соседи вызвали потерпевшему скорую помощь. Однако 33-летний мужчина на следующий день от полученных ранений умер в больнице.

- Подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан по месту жительства, - рассказали в пресс-службе воронежской полиции. - Мужчина дал признательные показания, объяснив свои действия алкогольным опьянением.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.