2019-01-22T16:16:37+03:00
Общество

В Воронежском госуниверситете откроют новую мемориальную доску

На филфаке увековечат память профессора Зинаиды Поповой
Юрий КОЗЛОВ
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Зинаида Даниловна не дожила до 90-летнего юбилея всего два года.Зинаида Даниловна не дожила до 90-летнего юбилея всего два года.Фото: с сайта ВГУ.
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8 февраля, в День российской науки, в 11.00 в ВГУ откроют мемориальную доску профессору ВГУ, доктору филологических наук, заслуженному деятелю науки РФ, Зинаиде Поповой (1929-2017). Зинаида Даниловна известна как основатель Воронежской теоретико-лингвистической школы. Она входит в десятку наиболее цитируемых филологов России. Последователями ее научной школы являются 350 ученых.

Мемориальную доску откроют к 90-летию со дня рождения Зинаиды Даниловны. Торжественная церемония пройдет в учебном корпусе № 2 (площадь Ленина, 10, третий этаж, аудитория № 32а).

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