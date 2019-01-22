В 2018 году в Воронежской области лицензии 59 управляющих компаний были аннулированы

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-22T14:54:14+03:00

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В 2018 году в Жилищном кодексе было введено новое основание для аннулирования лицензий управляющих компаний, если сведения об управлении отсутствовали в специальном реестре более шести месяцев.

По решению государственной жилищной инспекции Воронежской области без обращения в суд в 2018 году прекращено действие 39 лицензий. Еще 20 лицензий прекращено на основании решений Арбитражного суда.

- В целом, с начала лицензирования к настоящему времени прекращено действие 22 % лицензий от выданных. Всего за период лицензирования в регионе выдано 292 лицензии, прекращено и аннулировано действие 66 лицензий, - комментируют в региональной ГЖИ.

УК, лицензия которых аннулирована судом, не смогут вновь оформить ее не только на территории Воронежской области, но и в других субъектах России. Сведения о ранее аннулированных документах проверяются всеми ГЖИ страны при рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.