2019-01-22T15:07:21+03:00
Авто

215 новых знаков платной парковки установили в Воронеже

На табличках указаны номер зоны и информация для оплаты
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Раньше приходилось шагать к ближайшему информщиту, чтобы узнать номер зоныРаньше приходилось шагать к ближайшему информщиту, чтобы узнать номер зоныФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В "Городских парковках" сообщили о завершении монтажа новых информационных табличек. 215 дополнительных знаков установили 21 января.

- Идею установки этих табличек подсказали сами автомобилисты: они обращались в контакт-центр, чтобы узнать номер зоны, время для оплаты и график платного периода. Звонить им приходилось потому, что рядом на парковке отсутствовала нужная информация, - сообщают в пресс-службе проекта.

Фото пресс-службы проекта

Фото пресс-службы проекта

Теперь шагать до ближайшего информщита не придется: все нужные сведения - под боком. Ранее в "Городских парковках" сообщили о готовящейся модернизации пространства. Будут переносить или удалять места, которые мешают безопасному движению. А недавно мэр прокомментировал отсутствие штрафов: "Все всё заплатят".

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Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

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