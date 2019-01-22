В Воронежской области 15-летний мальчик замерз в нескольких метрах от дома

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-22T16:15:22+03:00

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В воскресенье, 20 января, жуткое горе пришло в одну из семей села Васильевка 1-я Верхнехавского района.

15-летний мальчик, возвращавшийся вечером 19 января из клуба поселка Верхняя Маза на такси, по пока невыясненной причине не доехал до своего дома. Он вышел из машины на соседней улице. Она располагается буквально в 500 метрах от дома. Тем не менее до дома подросток не дошел. Мальчика нашли уже на следующий день около 16 часов в соседском саду его 26-летняя старшая сестра, являющаяся опекуном подростка (матери и отца нет), и ее муж. Вызвали скорую, но было уже поздно.

Мальчика похоронят во вторник, 22 января, в селе Макарье Новоусманского района, откуда семья и приехала в Верхнехавский район. Сотрудники Следственного комитета выясняют, по какой причине 15-летнего подростка не довезли до дома и почему он не смог дойти те самые 500 метров. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.