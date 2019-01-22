Жительница Воронежа перевела мошеннику 92 тысячи за фрезеровочный станок

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-22T16:22:03+03:00

Женщина перевела деньги на счет злоумышленника через мобильный банк Фото: из архива «КП»

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Воронежские полицейские вышли на след и задержали подозреваемого в мошенничестве. На счету 28-летнего жителя Московской области, как минимум, один факт.

В июле 2018 года в полицию пришла 30-летняя жительница Воронежа и рассказала, что стала жертвой обмана.

- Потерпевшая пояснила, что вместе с супругом намеревалась приобрести фрезеровочный станок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В Сети их заинтересовало одно объявление о продаже данного оборудования. Связавшись с продавцом и обсудив детали купли-продажи, женщина перевела «продавцу» через мобильный банк 92 тысячи рублей.

Вскоре после этого телефон «продавца» оказался отключен. Поиски продолжались несколько месяцев и вот, подозреваемого задержали по месту жительства. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». С парня взяли подписку о невыезде.

Теперь полицейские выясняют причастность подозреваемого к похожим преступлениям.