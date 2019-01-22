В Воронежской области лесничий может сесть на два года за свою буйную фантазию

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-22T13:12:44+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении лесничего Аннинского лесничества. Его обвиняют по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».

По данным следствия, в августе 2017 года мужчина внес в протоколы об административном правонарушении ложные сведения о том, что якобы два местных жителя незаконно поставили пасеки в неположенном месте – на территории защитных лесов. При этом люди ни за что, ни про что были оштрафованы по части 3 статьи 8.26 КоАП РФ.

- На предварительном следствии лесничий признал свою вину, сказав, что сделал подлог, чтобы улучшить служебные показатели. Максимальное наказание, грозящее ему, - два года лишения свободы, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.