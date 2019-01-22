В 2019 году воронежские компании стали урезать соцпакеты для сотрудников
Наличием социального пакета от работодателя в 2018 году могли похвастать 69% жителей Воронежской области. К такому выводы пришли специалисты компании HeadHunter, проведя соответствующий опрос. Остальные тогда признались, что у них такой бонус не предусмотрен.
Чаще всего работодатели могли обеспечить своим сотрудникам добровольное медицинское страхование, корпоративные мероприятия и компенсировать мобильную связь и проезд.
Реже всего, но и такое порой случалось, работники могли рассчитывать на внешнее образование, оплату питания и даже фитнес.
О том, что их социальной пакет урезали в минувшем году, рассказали 16% воронежских респондентов. Для 53% работников он остался неизменным.
В первую очередь под сокращение попали корпоративные мероприятия (56%), путевки и подарки детям на праздники (31%), ДМС (28%), компенсация мобильной связи и проезда (27%), а также внешнее обучение персонала (25%).