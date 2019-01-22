СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-22T16:20:51+03:00

В 2019 году воронежские компании стали урезать соцпакеты для сотрудников

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Наличием социального пакета от работодателя в 2018 году могли похвастать 69% жителей Воронежской области. К такому выводы пришли специалисты компании HeadHunter, проведя соответствующий опрос. Остальные тогда признались, что у них такой бонус не предусмотрен.

Чаще всего работодатели могли обеспечить своим сотрудникам добровольное медицинское страхование, корпоративные мероприятия и компенсировать мобильную связь и проезд.

Реже всего, но и такое порой случалось, работники могли рассчитывать на внешнее образование, оплату питания и даже фитнес.

О том, что их социальной пакет урезали в минувшем году, рассказали 16% воронежских респондентов. Для 53% работников он остался неизменным.

В первую очередь под сокращение попали корпоративные мероприятия (56%), путевки и подарки детям на праздники (31%), ДМС (28%), компенсация мобильной связи и проезда (27%), а также внешнее обучение персонала (25%).