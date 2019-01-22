2019-01-22T12:47:18+03:00
Общество

В центре Воронежа демонтировали 1430 уродливых вывесок и табличек

Опрятный вид приобрели фасады 798 домов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В 2018 году с улиц Центрального района Воронежа убрали 1430 вывесок, баннеров и конструкций, портящих внешний вид и не соответствующих дизайн-регламенту. В этом нормативном документе закреплены 74 магистральные улицы Воронежа, большинство из них – 32 – находятся на территории Центрального района.

- На данных улицах определены 965 объектов, в которых размещены 2173 входные группы, - рассказали в управе.

В 2018 году перед чиновниками стояла задача привести в соответствие с дизайн-регламентом 312 входных групп. Однако управа план перевыполнила и добилась преображения 347 входных групп. С этой целью сотрудники управы выдали 1949 предписаний о приведении входных групп в соответствие и провели больше ста совещаний с правообладателями помещений.

Всего же с момента вступления в силу дизайн – регламента «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе город Воронеж», в Центральном районе приведели в соответствие 798 входные группы.

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