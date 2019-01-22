2019-01-22T17:00:47+03:00
Происшествия

В Воронеже в ДТП попали три машины: ранен водитель

Авария случилась в Левобережном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Водителя отвезли в больницу, насколько серьезны травмы, пока неизвестно.Водителя отвезли в больницу, насколько серьезны травмы, пока неизвестно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 22 января, в 9.30 у дома № 1 на улице Героев Стратосферы случилось крупное ДТП.

- 36-летний водитель «ГАЗели» ехал по Ленинскому проспекту со стороны улицы Циолковского. При повороте налево он столкнулся с «Маном», после чего легковушка отлетела на «Шевроле-Круз». Водителя «ГАЗели» отвезли в больницу, насколько серьезны травмы, пока неясно. 33-летний шофер «Мана» и 38-летний водитель «Шевроле» за медицинской помощью не обращались, - рассказали в городском отделе пропаганды УГИБДД.

На месте ДТП работают полицейские, движение на этом участке дороги затруднено.

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