За 2018 год жилье в воронежских новостройках подорожало на 6 %

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-22T12:18:34+03:00

"Вторичка" же почти не изменилась в стоимости

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Воронежстат рассказал о том, как меняются цены на жилье в регионе. Специалисты проанализировали данные, собранные в четвертом квартале 2018 года. Оказалось, что на первичном рынке жилья Воронежской области стоимость одного квадратного метра общей площади квартир составила 45352 рубля, на вторичном - 43816 рублей.

Также статистики рассказали, как изменились цены в целом за год. Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья составили соответственно 106.1 % и 99.7 %.