Более миллиона жителей Воронежской области сделали прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-22T12:16:14+03:00

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В Воронежской области в этои сезоне прививку от гриппа сделали более миллиона человек. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Противогриппозные вакцины, используемые в учреждениях здравоохранения области, содержали все рекомендованные штаммы. В том числе штамм H1N1, повлиявший на заболеваемость населения Грузии.

- Таким образом, эпидемическая ситуация в нашем регионе формируется вне зависимости от уровня заболеваемости в Грузии. Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что в 2018 и 2019 годах будут активны два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В. На основании этих прогнозов был рекомендован окончательный состав сезонных вакцин против гриппа, - комментируют в облздраве.

Напоминаем, что самым эффективным способом профилактики болезни является вакцинация. У непривитых людей заболевание протекает тяжелее. Для профилактики заболевания необходимо избегать мест массового скопления людей, проветривать жилое и рабочее помещения, чаще мыть руки. При первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью к специалисту. Позднее обращение к врачу может стать причиной развития тяжелых осложнений.

К слову, за прошедшую неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 6213 жителей Воронежской области.