В Воронежской области началось строительство объезда Боброва

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-22T12:17:39+03:00

Работы должны завершиться в течение двух лет

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Фирма – подрядчик приступила к строительству дороги в обход Боброва. Это будет двухполосная дорога протяженностью почти девять с половиной километров и шириной 7,5 метра. По ней будет разрешено двигаться со скоростью 120 км/ч.

По графику, строительство магистрали завершится осенью 2021 года. Стоимость работ составит 5 миллиардов рублей. Планируется, что новая дорога пройдет по улице Пушкина в сторону поселка Лушниковка.

В настоящее время на будущей дороге идет замена грунта и установка свах для путепроводов.