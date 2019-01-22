За неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 6213 жителей Воронежской области
На прошлой неделе число заболевших гриппом и ОРВИ пополнили 6213 жителей региона. Из них 3539 детей до 14 лет. Такая заболеваемость, по словам специалистов, ниже эпидпорога на 29,6% (56,9% от общего числа заболевших).
Данные лабораторных исследований материала, взятого у заболевших, свидетельствуют о циркуляции в области вирусов, преимущественно не гриппозной этиологии – риновирусы, парагрипп, аденовирус. Хотя вирус гриппа стал появляться чаще, что говорит о его активизации на территории области.
Сотрудники Роспотребнадзора постоянно отслеживают ситуацию по инфекционной заболеваемости детей в организованных коллективах.
- Напоминаем, что во внешней среде вирусы гриппа живут недолго - от 2-х до 8-ми часов. Известно, что вирус гриппа погибает под воздействием высоких температур (75-100°С), а также некоторых бактерицидных агентов, таких как перекись водорода, щелочь (мыло), - рассказали в пресс-службе ведомства.