На водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в Воронежской области, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-22T10:44:56+03:00

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Полицейские Грибановского района возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего водителя грузовика «Мерседес Бенц», нарушившего правила дорожного движения, в результате чего пострадали два человека. 18 января на трассе «Москва-Астрахань» в Грибановском районе, управляя грузовиком с полуприцепом, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада-Гранта», в котором находились 61-летний мужчина и 52-летняя женщина, жители Тамбова. Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Его пассажирку с травмами доставили в больницу.

- В настоящее время подозреваемого заключили под стражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - По делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Опрошены очевидцы ДТП. Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство.