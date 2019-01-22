После жалобы воронежцев в центре города променяли неправильные дорожные знаки

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-22T10:02:49+03:00

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В выходные один из воронежских водителей опубликовал в соцсети сообщение об ошибке монтажников при размещении дорожных знаков на перекрестке улиц Плехановская и Кольцовская. Указатель движения по полосам информирует участников дорожного движения о том, что из второй слева полосы можно повернуть налево, а по левой крайней полосе разрешено ехать только прямо. Таким образом, знаки не просто вводят водителей в заблуждение, но создают аварийную ситуацию. Конечно, никто из воронежцев не вздумает ехать прямо по крайней левой полосе, но в случае ДТП его причиной вполне могут признать неправильные знаки.

Администрация Воронежа оперативно отреагировала на справедливое замечание горожан. И утром во вторник, 22 января, рабочие с автовышкой устранили досадное недоразумение.