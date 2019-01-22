На улице Ленинградской в Воронеже под колесами "Нивы Шевроле" погиб пешеход

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-22T09:38:37+03:00

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В половине одиннадцатого вечера в понедельник, 21 января, на улице Ленинградской погиб пешеход. По предварительным данным, мужчина лет 55-60 попал под колеса «Нивы Шевроле», под управлением 57-летнего воронежца. Пешеход получил смертельные травмы и не дожил до приезда медиков. Его личность, а также обстоятельства трагедии выясняют полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 165 ДТП, из них 113 – в Воронеже. В трех авариях ранения получили четыре человека.